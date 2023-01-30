Новым регионам дадут 10 лет на переход на российский пенсионный возраст

Правительство подготовило законопроект об особенностях пенсионного обеспечения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Для граждан, которые должны выйти на пенсию с 1 марта 2023 г. по 31 декабря 2032 г. в соответствии с законодательством, действующим на этих территориях, будет установлен переходный период, информируют «Ведомости».

В документе указывается, что пенсии может получать только тот, кто стал гражданами РФ. Они также должны постоянно проживать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

На переход к российским нормам отводится 10 лет.

«Ущемления пенсионных прав граждан не произойдет. Стаж и среднемесячная заработная плата за периоды, имевшие место на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, будут подтверждаться документами, выдаваемыми работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что тем, кто не может предоставить документы- доказательства свой заработной платы помогут специально созданные межведомственные комиссии. «Они проследят, чтобы права граждан были защищены», – добавил премьер.

Также сообщается, что пенсии и надбавки к ним будут индексироваться.

Правительство России одобрило ряд законопроектов о социальных гарантиях жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Отмечается, что законопроект направлен на реализацию федеральных конституционных законов, предусматривающих гарантии в сфере соцзащиты, охраны здоровья и трудовых отношений.

В законопроекте прописано, что проживающим в новых регионах несовершеннолетним, без подачи заявлений, предоставят страховую пенсию по случаю потери кормильца, социальную пенсию по случаю потери кормильца, а также соцпенсию по случаю, если оба родителя неизвестны.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству России до 31 марта утвердить программы социально-экономического развития Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.