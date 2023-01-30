В «Сибуре» сообщили, что поставили на паузу совместный с Sinopec проект в Китае

Исполнительный директор «Сибур» Сергей Комышан сообщил, что компания и китайская Sinopec поставили на паузу реализацию совместного проекта в КНР, передает ТАСС.

По его словам, «Сибур» и Sinopec не увидели экономической эффективности в совместном проекте. При этом у компаний имеются «списки проектов, которые при правильных рыночных условиях мы можем рассмотреть», сказал Комышан.

Эти две организации в 2019 году договорились создать в Китае совместное предприятие по производству бутадиен-нитрильных каучуков мощностью 50 тыс. тонн в год.

Ранее сообщалось, что китайская энергетическая компания Sinopec обнаружила на юго-западе КНР скважину с запасом газа в 387,8 млрд кубометров.