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В «Сибуре» сообщили, что поставили на паузу совместный с Sinopec проект в Китае

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«Сибур»

Исполнительный директор «Сибур» Сергей Комышан сообщил, что компания и китайская Sinopec поставили на паузу реализацию совместного проекта в КНР, передает ТАСС.

По его словам, «Сибур» и Sinopec не увидели экономической эффективности в совместном проекте. При этом у компаний имеются «списки проектов, которые при правильных рыночных условиях мы можем рассмотреть», сказал Комышан.

Эти две организации в 2019 году договорились создать в Китае совместное предприятие по производству бутадиен-нитрильных каучуков мощностью 50 тыс. тонн в год.

Ранее сообщалось, что китайская энергетическая компания Sinopec обнаружила на юго-западе КНР скважину с запасом газа в 387,8 млрд кубометров.

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