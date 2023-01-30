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Минэкономразвития: курс рубля в 70 руб. за доллар является балансовым для экономики РФ

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов в интервью газете «Известия» заявил, что среднегодовой курс рубля в 2023 г. составит около 70 руб. за доллар. Это является хорошим балансом для российской экономики

«Мы ожидаем курс на уровне в среднем 70 руб. за доллар, примерно, как сейчас. Более широкий диапазон в среднем по году — 68-72 рубля», — уточнил Торосов

«60 [рублей за доллар] категорически не устраивает экспортеров, тогда их бизнес становится нерентабельным. Кроме того, от крепкого рубля страдает бюджет, который недополучает доходы», — указал представитель властей.

В ослабление рубля вносит вклад восстановление импорта, уточнил чиновник, в том числе за счет параллельного. «Кроме того, объективно сократились нефтегазовые доходы, то есть прилив долларов в экономику стал меньше», — разъяснил ситуацию Торосов.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев предположил, что курсы доллара и евро по отношению к рублю повысятся на 5% в феврале этого года. Он уточнил, что доллар на торгах Мосбиржи может прибавить 3-4 рубля, если отталкиваться от его значения в 69 рублей. А евро – примерно 3 рубля 75 копеек, если считать от его значения в 75 рублей.

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