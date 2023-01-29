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Уровень безработицы в США упал до минимальных за последние полвека 3,5%

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Ted S. Warren/AP

По итогам декабря 2022 года национальной уровень безработицы в США оказался на самой низкой за последние полвека отметке — всего 3,5%. При этом в отдельных штатах данный показатель был еще ниже, сообщает The Wall Street Journal.

«Национальный уровень безработицы в декабре упал до 3,5% с учетом сезонных колебаний, что соответствует самому низкому показателю за полвека. В некоторых штатах показатели были значительно ниже. По данным Министерства труда, в Юте в прошлом месяце был самый низкий показатель в стране — 2,2%. В других штатах показатели были намного выше, во главе с Невадой — 5,2%», — говорится в материале.

При этом темпы роста рынка труда в различных штатах отличались. Например, в Неваде уровень безработицы по итогам последнего месяца 2022 года оказался на уровне 5,2% и оказался почти в 2,5 раза выше, чем в Юте. Однако в целом по стране рынок труда за прошедшие 12 месяцев продемонстрировал относительный рост с учетом появления новых рабочих мест в различных отраслях экономики, заключается в статье.

11 января аналитики Всемирного банка (ВБ) ухудшили прогноз по темпам роста экономики США до 0,5% в 2023 году. Ранее предполагалось, что этот показатель по итогам 12 месяцев текущего года составит 2,4%. Главными причинами пересмотра прогноза стали высокая инфляция и ужесточение денежно-кредитной политики со стороны руководства Федеральной резервной системы (ФРС).

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