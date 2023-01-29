Шольц сообщил, что Дания и Швеция ведут расследование диверсий на «СП»

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сейчас идет расследование диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», оно не закончилось. Об этом сообщает издание Tagesspigel.

«Взрывы произошли в акватории Швеции и Дании, расследование сложное, оно все еще продолжается. В правовых государствах, в Германии, чиновникам следует воздерживаться от предположений...» — пояснил немецкий политик.

По словам Шольца, оглашать какие-либо предположения, версии можно только, когда будут доказательства.

«Когда мы [в Германии] сможем сказать что-то с уверенностью [о диверсиях], тогда мы скажем», — добавил канцлер ФРГ.

О ЧП на газопроводах «Северный поток» стало известно 26 сентября 2022 года: там были зафиксированы повреждения и утечки газа. Сейсмологи зафиксировали два взрыва. ФСБ России возбудила дело об акте международного терроризма.

Также в Германии заверяли, что использовать вторую нитку трубопровода «Северный поток — 2» после взрывов технически невозможно.