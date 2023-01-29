Bloomberg: Россия нарастит экономическое влияние в Африке после разрыва связей Парижа и Буркина-Фасо

Отзыв посла Франции в Буркина-Фасо и кризис дипломатических отношений между двумя странами после государственного переворота в африканской стране может привести к усилению экономического и политического влияния России на континенте. В частности, речь идет о более широком освоении местных золотых рудников представителями частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», сообщает агентство Bloomberg.

«Франция выведет свои войска из Буркина-Фасо в течение месяца по просьбе правящей хунты западноафриканской страны. Уход является последним признаком ослабления влияния бывшей колониальной державы в регионе — развитие, которым Россия охотно воспользовалась. В Мали и Буркина-Фасо уход Франции произошел по мере того, как правительственные лидеры укрепляли свои связи с Кремлем, который использовал наемную группу «Вагнера», чтобы закрепиться в Центральноафриканской Республике, Ливии и Судане», — говорится в материале.

ООН уже обвинила частную военную компанию в грубых нарушениях прав человека, найме наемников в обмен на доступ России к золотым рудникам. Несмотря на «серые» схемы усиления экономического влияния в регионе, Россия по-прежнему воспринимается в Буркина-Фасо в качестве потенциального партнер в войне против джихадистов. Научный сотрудник Голландского института Клингендаля из Бамако Орнелла Модеран заявила, что страна все отчетливее стала следовать «малийскому плану».

«При такой схеме ключевым шагом является вытеснение неудобных партнеров — тех, кто настаивает на правах человека, выдвигает связанные с демократией условия для своей военной поддержки, или граждан переходных властей слишком открыто. Обе страны выслали чиновников ООН, французских дипломатов и, наконец, французских военных, и все это при налаживании более тесных связей с Россией», — заключила она.

28 января президент Африканского банка развития Акинвуми Адесина заявил, что финансовые и технические партнеры Африки собираются предоставить стране $30 млрд для обеспечения продовольственного суверенитета. В конце июля глава МИД России Сергей Лавров отметил, что РФ продолжит поставлять партнерам из Африки продовольствие, удобрение, нефть и газ, другие жизненно необходимые товары, несмотря на введенные против страны санкции.