«Известия»: власти Польши требуют ввести пошлины на сельхозпродукцию из Украины

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский заявил, что польские власти собираются добиваться восстановления таможенных пошлин на поставляемую с Украины кукурузу и ряд другой сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает газета «Известия».

По его словам, решение Европейского союза, которое было принято в прошлом году, об отмене пошлин для Украины на весь экспорт привело к тому, что фермеры Польши «несут убытки по геополитическим причинам». Они выражают недовольство не только самим фактом преференций для соседей, но и также имеют претензии к качеству ввозимого с украинской территории зерна, поскольку Киев, по их мнению, наполняет рынок дешевым техническим зерном.

Ковальский отметил, что Варшава сейчас занимается формированием коалиции стран Евросоюза, которые объединятся по этому вопросу.

12 января Ковальский заявлял, что страна будет добиваться возвращения Евросоюзом таможенных пошлин на украинскую кукурузу и некоторые другие виды сельхоз продукции и поднимет соответствующий вопрос 30 января на заседании Совета министров по сельскому хозяйству ЕС.

Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрик Ковальчик говорил, что Польша вывезла с Украины более 2 млн тонн зерна до конца сентября 2022 года.