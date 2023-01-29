Финансист Дайнеко перечислила виды кредитов, которые могут финансово навредить заемщику

К видам кредитов, которые потенциально могут создать финансовые трудности заемщику, следует отнести в первую очередь так называемые кредиты за 15 минут, взятые в микрофинансовых организациях, ломбардах и кредитных союзах. Оформление кредитов в торговой точке также не принесет особой выгоды заемщику по причине высоких процентных ставок, приводит слова эксперта Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольги Дайнеко агентство «Прайм».

«Минимальный пакет документов, лояльность к оценке кредитной истории и быстрое оформление не должны стать весомыми аргументами для оформления займа. Процентная ставка гарантированно будет высокой, а условия кредитования — невыгодными <....> При оформлении кредита в торговой точке зачастую предложение может оказаться слишком дорогим и за выбранный товар придется заплатить втридорога», — заявила Дайнеко.

По ее словам, гораздо выгоднее для заемщика будет потратить чуть больше времени на выбор и оформление кредитного продукта непосредственно в банке. Кроме того, россиянам следует более осторожно подходить к возможности взятия потребительских кредитов вместо ипотеки.

«Не секрет, что потребительское кредитование не только дороже, но и лишает владельца приобретенного жилья получить налоговые вычеты. Также плохое решение — взять потребительский кредит на первоначальный взнос. При двойной долговой нагрузке выше риск финансового шока», — заключила Дайнеко.

24 января заведующий кафедрой экономической безопасности РГУ имени А. Н. Косыгина Валерий Сенков заявил, что самозапрет на кредиты поможет уберечься от мошенников. Даже если злоумышленнику удастся оформить займ под чужим именем, пострадавшему легко можно будет доказать свою непричастность, поскольку в личном кабинете на «Госуслугах» у него будет стоять самозапрет.