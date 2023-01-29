В ООН считают, что санкции против Венесуэлы усугубили экономический кризис в стране

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что рестрикции, введенные в отношении Венесуэлы, осложнили экономический кризис в стране и стали барьером для реализации прав человека. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

По словам Тюрка, УВКПЧ многократно призывало государства-члены ООН приостановить или отменить ограничительные меры, наносящие ущерб правам человека и ухудшающие гуманитарную обстановку.

Комиссар ООН отметил, что введений санкций зачастую сказывается на самых уязвимых слоях общества и служит преградой для восстановления и развития Венесуэлы.