В Москве косметология оформила на учительницу кредит под видом бесплатных процедур

В центре Москвы косметология «Эдем» оформила на учительницу музыки кредит в размере 160 тыс. рублей, пообещав сделать ей процедуры бесплатно, сообщается в Telegram-канале Осторожно, Москва.

В конце января 33-летняя учительница музыки, работающая в столичной школе, пришла в косметологию «Эдем» в Москве, так как ей пообещали сделать бесплатный массаж. Во время процедуры сотрудники убедили ее, что фитнес ей не поможет, поэтому ей нужно воспользоваться косметологическими услугами. Тогда женщина подписала договор, согласно которому она взяла в кредит более 160 тыс. рублей. Учительница утверждает, что сотрудники постоянно отвлекали ее разговорами и не дали прочитать документы, которые она подписала.

В салоне женщина поняла, что процедуры ей не нужны, поэтому попросила расторгнуть договор. Юристы компании сообщили ей, что в этом случае она будет обязана заплатить 110 тыс. рублей за сделанную процедуру, которая шла «в подарок». Учительница решила обратиться к юристу и составить досудебную претензию.

Подобный случай произошел и с другой посетительницей этой косметологии. Девушке предложили стать моделью и сделать бесплатный пилинг. Однако, когда она пришла в заведение, ей рекомендовали сделать дорогостоящие процедуры по уходу за лицом: смас-лифтинг, пилинг и плазмолифтинг. Кроме этого, москвичке предложили оформить рассрочку. Врач не давал девушке сосредоточиться на прочтении договора, отвлекая ее обещаниями о бесплатных процедурах в подарок. Москвичка подписала документы, уже дома осознав, что должна банку 64 тыс. рублей.

Ранее москвичка заявила на владельца косметологии, так как «уколы красоты» не омолодили ее.