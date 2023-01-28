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В Сербии назвали Россию гарантом энергетической безопасности республики

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Darko Vojinovic/AP

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Негре назвала Россию гарантом энергетической стабильности и безопасности республики. Россия выступает таким гарантом на фоне энергетического кризиса, который охватил Евросоюз. Такое мнение министр высказала на встрече с послом России в Белграде Александром Боцан-Харченко в пятницу, передает ТАСС.

Министр подчеркнула важность газопровода «Балканский поток» «в эти непростые времена». По ее данным, производства топлива теперь достаточно для снабжения 300 тыс. домохозяйств в Сербии.

«Благодаря России, независимо от энергетического кризиса, с которым борется вся Европа, граждане [Сербии] также могут рассчитывать на бесперебойную поставку всех нефтепродуктов», — сказала министр.

Посол России Боцан-Харченко выразил надежду на дальнейшее сотрудничество России и Сербии в сфере энергетики.

19 июля 2022 года сербский бизнесмен и депутат Боголюб Карич заявил, что Россия должна вечно поставлять Сербии газ по $100 за тысячу кубометров.

14 июля вице-премьер, министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что республика уже в следующем году сможет закупать до 40% необходимого количества газа не у России, а у других поставщиков.

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