Focus: смена «газовой зависимости» от России на США принесет Евросоюзу проблемы

Евросоюз преодолел газовую зависимость от Российской Федерации, но переход на американский газ, который проводят такие страны, как Германия, принесет ряд проблем. Об этом сообщает издание Focus.

В публикации отмечается, что ЕС предстоит ускорить создание инфраструктуры для приема и распределения сжиженного природного газа, что может создать новую зависимость и вынудить Германию на протяжении долгих лет пользоваться не самыми экологичным источником энергии — ископаемым энергоносителем в виде газа.

«За обретенную независимость расплачиваются и будут расплачиваться промышленность и частные потребители», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что во многих странах ЕС подобная практика запрещена по экологическим соображениям.

Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия нуждается в газе, если хочет отказаться от использования угля.

Министр подчеркнул, что Германия может пережить зиму только благодаря газу, в том числе запасам российского топлива, которые были у Берлина изначально.