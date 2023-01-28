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Focus: смена «газовой зависимости» от России на США принесет Евросоюзу проблемы

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Gustau Nacarino/Reuters

Евросоюз преодолел газовую зависимость от Российской Федерации, но переход на американский газ, который проводят такие страны, как Германия, принесет ряд проблем. Об этом сообщает издание Focus.

В публикации отмечается, что ЕС предстоит ускорить создание инфраструктуры для приема и распределения сжиженного природного газа, что может создать новую зависимость и вынудить Германию на протяжении долгих лет пользоваться не самыми экологичным источником энергии — ископаемым энергоносителем в виде газа.

«За обретенную независимость расплачиваются и будут расплачиваться промышленность и частные потребители», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что во многих странах ЕС подобная практика запрещена по экологическим соображениям.

Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия нуждается в газе, если хочет отказаться от использования угля. 

Министр подчеркнул, что Германия может пережить зиму только благодаря газу, в том числе запасам российского топлива, которые были у Берлина изначально.

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