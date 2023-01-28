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Экономисты оценили вероятность изъятия замороженных активов России

Экономисты заявили, что быстро изъять замороженные активы РФ в пользу Украины не получится

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Depositphotos

Экономисты, опрошенные «Российской газетой», оценили вероятность изъятия замороженных активов России в пользу Украины.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что Европа может распорядиться только ликвидными активами, которые составляют около 10%.

Также, по словам Остапковича, любая передача активов должна сопровождаться нормативными актами. При этом Россия выдвинет претензии и будет пытаться в судебном порядке решать эти вопросы.

Декан юридического факультета Финансового университета при правительстве России Гульнара Ручкина подтвердила, что юридический оснований для ареста активов нет, а их незаконное изъятие может повлиять на мировую финансовую систему. Также у Российской Федерации есть право на зеркальный ответ и поступить аналогично с замороженным активами недружественных стран.

Накануне МИД Швейцарии заявил об отсутствии оснований для передачи Украине замороженных активов России.

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