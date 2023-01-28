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В ФРГ указали на необходимость наличия газа для отказа от угля

Глава Минэкономики ФРГ Хабек: для отказа от угля Германии необходим газ

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Global Look Press

Германия нуждается в газе, если хочет отказаться от использования угля. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью в газете Die Tageszeitung.

«Уголь для производства электроэнергии — это грех климатической политики. Чтобы не совершать его дальше, нам все еще нужен газ прямо сейчас», — отметил Хабек.

Министр подчеркнул, что Германия может пережить зиму только благодаря газу, в том числе запасам российского топлива, которые были у Берлина изначально.

«Сейчас мы вводим в эксплуатацию терминалы СПГ и <…> мы получили больше газа из Норвегии и стран Бенилюкса», — пояснил глава Минэкономики.

Ранее бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе сообщил, что власти Германии «боятся сказать правду» населению страны о причинах энергетического кризиса и принять на себя ответственность за эти проблемы.

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