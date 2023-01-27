ЕК представит реформу рынка электроэнергии ЕС с отделением от газа в марте

Еврокомиссия (ЕК) собирается представить в марте 2023 года план реформы рынка электроэнергии Евросоюза (ЕС), где цена бы формировалась без привязки к стоимости природного газа. Об этом заявил на заседании комитета Сейма (парламента) Литвы еврокомиссар от балтийской республики по вопросам окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс, передает ТАСС.

«Еврокомиссия планирует представить свои предложения по реформе, отделяющей цену электроэнергии от цены на газ, в марте», — отметил Синкявичюс.

По его словам, пока еще нельзя говорить о детализации проекта, так как проводятся консультации со странами-участниками ЕС и заинтересованными лицами. Однако что это за лица, Синкявичюс решил умолчать.

По действующим правилам, когда формируется стоимость электроэнергии на рынке, важной составляющей частью является цена на природный газ.

В середине сентября ЕК предложила меры по борьбе с энергокризисом за счет ограничения доходов энергопроизводителей, которые дадут собрать €140 млрд. По словам Урсулы фон дер Ляйен, сейчас миллионы жителей Европы нуждаются в поддержке для оплаты счетов. При этом некоторые организации производят электроэнергию по невысокой цене, получая при этом большую прибыль.