Bloomberg: США хотят сохранить лимит цен на нефть РФ на уровне $60 за баррель

США и ряд союзников при пересмотре лимита цен на российскую нефть хотят сохранить лимит в $60 за баррель, однако Эстония, Литва и Польша выступают за его снижение до $40-$50. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, США и союзные страны хотят подождать до марта, чтобы провести пересмотр потолка цен на сырую нефть, и пока сохранить лимит на уровне $60, поскольку новый механизм, по их мнению, уже работает на ограничение цен. При этом коалиция во главе с Эстонией, Литвой и Польшей настаивает на снижении предела цен, который они считают слишком высоким по сравнению с текущими рыночными ценами.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) вынесла на рассмотрение стран Евросоюза предложение по лимитам цен на российские нефтепродукты.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что ЕС рассматривает возможность ввести лимит цен на российское дизельное топливо на уровне $100 баррель и на российские нефтепродукты, торгующиеся со скидкой, на уровне $45.