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Путин заявил, что авиакомпании РФ должны получить не менее 700 воздушных судов до 2030 года

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин дал поручения о поставках воздушных судов российским авиакомпаниям. Об этом свидетельствует перечень поручений главы государства по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло 15 декабря 2022 года, сообщает ТАСС.

«С учетом ранее данных поручений обеспечить за счет средств Фонда национального благосостояния софинансирование проектов, предусматривающих: обновление парка гражданских воздушных судов с учетом необходимости поставки до 2030 года не менее 700 таких судов отечественного производства (включая вертолеты)», — говорится в перечне поручений.

Также отмечается, что с привлечением средств ФНБ до 2027 года предполагается строительство не менее 260 гражданских судов водного транспорта, которые будут поставлены на условиях льготного лизинга. До 31 марта текущего года планируется начать софинансирование таких поставок.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что старт серийного производства самолета МС-21 с российскими двигателями запланирован на 2025 год.

До этого Путин отмечал, что гражданскую авиацию РФ в ближайшем будущем ожидает «системное перевооружение» и переход на самолеты российского производства.

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