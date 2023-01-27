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В Goldman Sachs спрогнозировали рост цен на нефть марки Brent до $100 за баррель

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Jorge Silva/Reuters

В одном из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs спрогнозировали рост цен на нефть марки Brent до $100 за баррель в третьем квартале 2023 года. Об этом рассказал в интервью Bloomberg руководитель отдела исследований акций стран Азиатско-Тихоокенского региона (АТР) и соруководитель отдела исследований природных ресурсов и зеленой энергетики в странах АТР в Goldman Sachs Нихил Бхандари.

Он отметил, что рынок нефти пока не готов к какому-либо последовательному росту спроса, так как не растет и предложение.

Бхандари добавил, что открытие китайской экономики после отмены коронавирусных ограничений приведет к росту спроса на нефть на 1,6 млн баррелей в день, в то время как сейчас в мире потребляется около 100 млн баррелей в день.

23 января стало известно, что мировые цены на нефть ускорили темпы роста в ходе торгов вечером 23 января. По данным лондонской биржи ICE, стоимость марки Brent превысила $89 за баррель впервые с 1 декабря 2022 года.

До этого газета The Wall Street Journal сообщала, что из-за возросшей потребности в энергоносителях по всему миру был зафиксирован рост спроса на буровые установки для морской добычи нефти, сбоев поставок на фоне конфликта на Украине и цен на топливо, превышающих допандемийный уровень.

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