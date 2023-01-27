Главред: жителей Украины предупредили о подорожании сельхозпродукции

Овощи на Украине резко подорожали на фоне снижения предложения на рынке. Об этом пишет «Главред».

В публикации отметили, что морковь сейчас стоит около 20-25 гривен за кг, что на 17% дороже, чем на прошлой неделе. В целом же, морковь подорожала более чем в 2,2 раза по сравнению с концом января 2022 года.

Эксперты рынка посчитали, что у местных фермеров сейчас наблюдается уменьшение объемов моркови, так как большинство из них смогли продать свою продукцию. При этом многие крупные хозяйства реализуют свой товар лишь по заключенным ранее договорам. Однако цена на морковь, скорее всего, продолжит расти. Это произойдет из-за того, что качественной моркови в хранилищах осталось немного, а перебои с энергией влияют на качество продукции.

По словам генерального директора агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрия Кушнира, что в 2024 году что из магазинов могут пропасть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Такая ситуация может сложиться из-за того, что фермерам стало невыгодно выращивать ячмень и рожь.

17 января в аналитическом центре «Офис эффективного регулирования» посчитали, что стоимость борща на Украине почти за год выросла на 21,22%. Порция супа на четырех человек, приготовленный по традиционному рецепту, 13 января 2023 года стоит 99,2 гривны (примерно 186 руб.). Больше всего из ингредиентов подорожало мясо — на 63,67%. Морковь стала дороже на 26,48%, сметана — на 30,52%. Однако свекла и капуста упали в цене более чем на 45%.