В Бельгии заявили, что запрет на поставки алмазов из России не имеет смысла

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро выступил с пресс-конференцией, на которой заявил, что запрет на закупку российских алмазов не имеет смысла, поскольку они все равно попадут в европейские магазины обходными путями, передает РИА Новости.

При этом политик отметил, что поставки алмазов в Антверпен уже сократились на 80% с начала 2022 года, однако сокращения экспорта российских алмазов не произошло.

По словам де Кро, реальное ограничение поступления алмазов на российский рынок будет возможно только в случае, если усилия будут предприниматься на более широком уровне, чем уровень ЕС. Для этого необходимо создание системы отслеживания происхождения алмазов.

Бельгия является одним из мировых центров торговли алмазов. Обсуждая возможность запрета на торговлю алмазами из России глава бельгийского правительства выразил мнение, что подобная мера не нанесет ущерб России, поскольку «торговля просто переместится в Дубай».

Ранее украинские дипломаты заявляли о намерении добиться прекращения торговли российскими алмазами с ЕС.