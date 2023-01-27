Центробанк сообщил, что российские банки заработали 203 млрд рублей прибыли в 2022 году

Центробанк опубликовал обзор «О развитии банковского сектора в декабре 2022 года», в котором сообщил, что по итогам 2022 года российские банки вышли на прибыль, несмотря на убыток за первые шесть месяцев прошлого года.

Как следует из материалов ЦБ, российские банки в декабре прошлого года увеличили прибыль в три раза по сравнению с 2021 годом. Показатель составил 342 млрд рублей. В результате банки смогли компенсировать убыток за первые шесть месяцев, и прибыль с учетом него по итогам 2022 года составила 203 млрд рублей.

В материалах говорится, что этому результату способствовали валютная переоценка, а также постепенное восстановление основных доходов из-за снижения ставок и роста бизнеса в июле-декабре прошлого года.

Регулятор также сообщил о рекордном приросте средств населения в российских банках в декабре 2022 года. По данным ЦБ, они увеличились на 7,6% или 2,5 трлн рублей за декабрь прошлого года.

Банк России объяснил этот рост традиционным авансированием январских социальных платежей. За счет этого годовой прирост средств населения в российских банках составил 6,9%. Это выше показателя за 2021 год – тогда прирост был на уровне 5,7%.

По данным ЦБ, за декабрь банки выдали рекордный объем ипотеки. Ипотечный портфель банков увеличился на 3,3% (с поправкой на секьюритизацию), а годовой рост составил 20%.

«Это является высоким показателем с учетом всех обстоятельств», — указал регулятор.