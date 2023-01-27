ЕК предложила ввести дополнительные торговые санкции против Белоруссии

Еврокомиссия предложила странам Евросоюза рассмотреть введение ряда дополнительных торговых санкций против Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

По его словам, в Еврокомиссии намерены довести санкционные меры в отношении Белоруссии до уровня тех, что введены в отношении России.

«Они (санкционные меры. — «Газета.Ru») включают в себя дополнительные ограничения на экспорт, запреты на услуги, ограничения на импорт и дальнейшие меры», — пояснил представитель ЕК.

Они в том числе должны помочь пресечь любые способы обхода санкций против России через Белоруссию.

Он добавил, что предложения должны принять страны-члены Евросоюза.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале писал, что никакие санкции не должны быть предметом торга по Украине. Так он прокомментировал слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая заявила о готовности Вашингтона смягчить санкции ради серьезных переговоров по Украине и вывода оттуда войск РФ.