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ЕК предложила ввести дополнительные торговые санкции против Белоруссии

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия предложила странам Евросоюза рассмотреть введение ряда дополнительных торговых санкций против Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

По его словам, в Еврокомиссии намерены довести санкционные меры в отношении Белоруссии до уровня тех, что введены в отношении России.

«Они (санкционные меры. — «Газета.Ru») включают в себя дополнительные ограничения на экспорт, запреты на услуги, ограничения на импорт и дальнейшие меры», — пояснил представитель ЕК.

Они в том числе должны помочь пресечь любые способы обхода санкций против России через Белоруссию.

Он добавил, что предложения должны принять страны-члены Евросоюза.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале писал, что никакие санкции не должны быть предметом торга по Украине. Так он прокомментировал слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая заявила о готовности Вашингтона смягчить санкции ради серьезных переговоров по Украине и вывода оттуда войск РФ.

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