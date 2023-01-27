Турция надеется в течение года начать эксплуатацию газового хаба

Глава министерства энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара планирует в течение года начать эксплуатацию предложенного РФ проекта газового хаба, сообщает газета Star.

«Надеюсь, мы сможем эксплуатировать газовый центр в течение одного года», — отметил он.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил на заседании правительства 9 января предложенный президентом РФ Владимиром Путиным проект газового хаба, а также дипломатические усилия Анкары по урегулированию конфликта на Украине.

Как рассказал собеседник агентства, 9 января в резиденции Эрдогана в Бештепе состоялось первое заседание кабинета министров в этом году. Главной составляющей повестки дня станет социальная политика Турции, в том числе шаги для борьбы с инфляцией, отметил он.

Кроме того, на заседании будут подняты вопросы внешней политики страны, предпринимаемые шаги в энергетической безопасности и другие вопросы.