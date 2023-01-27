Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Турция надеется в течение года начать эксплуатацию газового хаба

close
100%
Reuters

Глава министерства энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара планирует в течение года начать эксплуатацию предложенного РФ проекта газового хаба, сообщает газета Star.

«Надеюсь, мы сможем эксплуатировать газовый центр в течение одного года», — отметил он.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил на заседании правительства 9 января предложенный президентом РФ Владимиром Путиным проект газового хаба, а также дипломатические усилия Анкары по урегулированию конфликта на Украине.

Как рассказал собеседник агентства, 9 января в резиденции Эрдогана в Бештепе состоялось первое заседание кабинета министров в этом году. Главной составляющей повестки дня станет социальная политика Турции, в том числе шаги для борьбы с инфляцией, отметил он.

Кроме того, на заседании будут подняты вопросы внешней политики страны, предпринимаемые шаги в энергетической безопасности и другие вопросы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть