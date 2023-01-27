Минфин: США обсуждают с ЕС и G7 потолок цен на нефтепродукты из РФ

Глава министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что обсуждает с Евросоюзом и G7 потолок цен на российские нефтепродукты. Об этом она сообщила во время визита в ЮАР, передает телеканал ABC.

По ее словам, сейчас проходят обсуждения конкретного уровня ограничения цен.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила в Сенегале, что установить новые потолки цен на нефтепродукты из России оказалось «сложнее» и все может «пойти не по плану».

По словам министра, власти США, тем не менее, считают, что новые ограничения «позволят достичь того же, чего мы достигли с нефтью».

При этом Йеллен отметила важность обеспечения непрерывных поставок российского дизельного топлива на рынок.

До этого Йеллен в интервью телеканалу CNN заявила о возможности развития мирового финансового кризиса.

По словам министра, невозможность США платить по долговым обязательствам «без сомнения приведет к рецессии в экономике США и может спровоцировать глобальный финансовый кризис».