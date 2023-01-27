Генпрокурор Нидерландов заявил, что «скифское золото» может быть передано Украине

Генпрокурор Нидерландов заявил, что решение Апелляционного суда Амстердама о передаче «скифского золота» Украине может остаться в силе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на консультативное заявление генпрокурора.

По информации агентства, в 2021 году Апелляционный суд в Амстердаме постановил, что коллекция «скифского золота» должна быть передана Украине. Музеи Крыма в 2022 году направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу.

«Это решение может остаться в силе», — говорится в заключении генпрокурора.

Коллекцию «Скифского золота» вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. В августе того же года после присоединения Крыма к России экспонаты решили не передавать ни Крыму, ни Украине. Ожидалось решение компетентного судьи или договоренность между участниками спора.

Коллекция состоит из более чем 2 тысяч предметов, которые использовались в экспозиции «Крым: золото и секреты Черного моря».