На месторождениях Даниловского кластера добыли 3 млн тонн нефти

Накопленная добыча нефти на месторождениях Даниловского кластера (разработку ведет ООО «АнгараНефть», дочернее предприятие НК «Роснефть»), превысила 3 млн тонн, сообщает пресс-служба компании.

В кластер входят четыре месторождения — Северо-Даниловское, Южно-Даниловское, Верхнеичерское и им. Лисовского, расположенные в Катангском районе Иркутской области.

Также продолжается развитие Северо-Даниловского месторождения. Там ведется строительство основных производственных объектов и собственного центра генерации на попутном нефтяном газе, обустраиваются кустовые площадки, системы нефтесборных трубопроводов, газопроводов, водоводов высокого давления, идет отсыпка новых автодорог.

На Северо-Даниловском месторождении успешно реализованы опытно-промышленные работы по гидроразрыву пласта, тестируется технология многостадийного ГРП для разработки низкопроницаемых запасов, а также гидроразрыв с гидропескоструйной перфорацией, позволяющий проводить точечные и адресные геологические операции.

На месторождениях Южно-Даниловском, Верхнеичерском и им. Лисовского идет подготовка к плановому вводу в эксплуатацию, выполняется 3D- сейсмика и разведочное бурение.