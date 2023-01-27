Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На месторождениях Даниловского кластера добыли 3 млн тонн нефти

close
100%
Zamir Usmanov/Global Look Press

Накопленная добыча нефти на месторождениях Даниловского кластера (разработку ведет ООО «АнгараНефть», дочернее предприятие НК «Роснефть»), превысила 3 млн тонн, сообщает пресс-служба компании.

В кластер входят четыре месторождения — Северо-Даниловское, Южно-Даниловское, Верхнеичерское и им. Лисовского, расположенные в Катангском районе Иркутской области.

Также продолжается развитие Северо-Даниловского месторождения. Там ведется строительство основных производственных объектов и собственного центра генерации на попутном нефтяном газе, обустраиваются кустовые площадки, системы нефтесборных трубопроводов, газопроводов, водоводов высокого давления, идет отсыпка новых автодорог.

На Северо-Даниловском месторождении успешно реализованы опытно-промышленные работы по гидроразрыву пласта, тестируется технология многостадийного ГРП для разработки низкопроницаемых запасов, а также гидроразрыв с гидропескоструйной перфорацией, позволяющий проводить точечные и адресные геологические операции.

На месторождениях Южно-Даниловском, Верхнеичерском и им. Лисовского идет подготовка к плановому вводу в эксплуатацию, выполняется 3D- сейсмика и разведочное бурение.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть