Министр нефти сообщил, что Пакистан намерен начать импорт нефти из России в апреле

Исламабад хочет начать импорт сырой российской нефти в апреле после согласования сторонами коммерческих условий поставок, включая оплату не в долларах. Об этом сообщил государственный министр нефти исламской республики Мусадик Малик, написала газета The News.

«В марте будут согласованы все коммерческие условия соглашения с Россией, после чего в Пакистан начнет поступать дешевая сырая нефть. Это будет выгодно обеим странам», — сказал Малик.

По его словам, в Пакистане начали разрабатывать план энергобезопасности в соответствии с соглашением с Россией. В стратегию включат сырую нефть, сжиженный природный газ (СПГ) и бензин. В результате в стране ожидают, в том числе поставки топлива в республику по доступной цене.

Малик также отметил, что в следующем зимнем сезоне в соответствии с другим двусторонним соглашением Пакистан сможет осуществлять спотовые закупки СПГ у двух компаний, которые утверждены российским правительством.

В первой половине декабря издание The News написало, что делегация из Пакистана с участием главы нефтяного подразделения Минэнерго страны Мусадика Малика в ходе переговоров в Москве попросила российскую сторону о скидке на нефть в размере от 30% до 40%, но получила отказ.