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Экстренные отключения света введены в Волынской области Украины

В Волынской области введены экстренные отключения света из-за превышения лимита потребления

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Unsplash

На Украине в Волынской области введены экстренные отключения света из-за того, что регион превышает выделенные лимиты по потреблению электроэнергии. Об этом в социальных сетях сообщил оператор «Волыньоблэнерго».

Отключения электроэнергии начались в украинском регионе в 10:03 мск. Восстановление энергоснабжения в Волынской области находится на контроле «Укрэнерго».

«На территории Волынской области 27 января с 09:03 до получения отдельного распоряжения диспетчеров «Укрэнерго» будут применяться экстренные отключения света», — говорится в сообщении.

Кроме того, в регионе будут также применяться аварийные и почасовые отключения электроэнергии. При этом продолжительность перерывов в энергоснабжении может меняться.

Ранее в «Укрэнерго» заявили о повреждении энергообъектов в центральном, южном и юго-западном регионах Украины. Также в компании сообщили о уничтожении основного высоковольтного оборудования одного из энергообъектов страны.

До этого стабилизационные отключения света были введены в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. При этом в Одесском регионе электричество отключают в экстренном порядке.

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