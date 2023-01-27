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«Ведомости» узнали, что Кабмин хочет смягчить контроль за стартапами с господдержкой

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Depositphotos

Правительство может смягчить уголовное и административное преследование участников венчурных проектов — стартапов с государственной поддержкой. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близких к Кабмину источников. Правительство выступило с соответствующей инициативой на недавнем совещании в Белом доме. Оно было посвящено концепции технологического развития до 2030 года.

В ходе совещания представители правительства предложили пересмотреть действующие механизмы так называемого права на риск. Оно регулирует условия инвестиций в стартапы с государственной поддержкой, то есть с использованием бюджетных денег.
Чиновники рассказали газете, как именно изменится механизм.

«С институтов развития нужно снять обязанность по контролю за целевым расходованием денег в венчурных проектах, где доля внебюджетных источников превышает 25% от всей суммы вложений», — уточнил один из источников газеты.

По словам собеседника, в настоящее время из акционера институт развития становится фактически контролером по отношению к команде, в стартап которой вложился. По словам источника, действующая редакция правил предполагает, что вместо инновационных стартапов деньги направиляются в проекты, выполняющие госзаказ. Источник отметил, что вопрос целевого расходования может быть определен, например, по итогам судебного разбирательства.

Кроме того, Кабмин хочет сократить риски обвинений в нецелевом или неэффективном использовании бюджетных денег против добросовестных предпринимателе. Под ними подразумеваются стартаперы, кторые приложили все усилия для реализации инновационного проекта: для венчурных инвесторов успех одного стартапа из 20 — обычная практика. Поэтому в Уголовном кодексе должно появиться опредление обоснованного риска. Как ранее заявлял Верховный суд, нарушения закона в силу крайней необходимости или обоснованного риска не образуют состава преступления.

Ряд изменений появятся и в Кодексе об административных правонарушениях. Они будут касаться порядка проведения споров и оценки стоимости стартапа.

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