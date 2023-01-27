Россияне стали вдвое чаще досрочно гасить долги по кредитам в прошлом году, пишет газета «Известия» со ссылкой на бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

В БКИ уточнили, что средний уровень досрочного погашения по всем видам банковских кредитов вырос до 8% в первые месяцы 2022 года, а в отдельные месяцы составлял 12,2%.

«В 2020 и 2021 годах он фактически держался на уровне 6,5%», — рассказал гендиректор БКИ Олег Лагуткин.

Чаще всего россияне досрочно гасили потребительские кредиты. Средний уровень досрочного погашения по ним увеличился с 9–9,5% в 2020 и 2021 годах до 18% в 2022 году. При этом в марте и мае прошлого года показатель составлял 23–26%.

«В некоторые месяцы по ипотеке средний уровень досрочного погашения составлял 1,7%, что вчетверо больше показателей за предыдущие периоды. По автокредитам тоже был рост, но менее выраженный», — отметил Лагуткин.

Эксперт пояснил, что россияне стали чаще досрочно избавляться от долгов по кредитам в условиях неопределенности по уровню дохода в дальнейшем и его стабильности.

В крупнейших банках газете подтвердили зафиксированную БКИ тенденцию и ее причину.