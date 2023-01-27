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В Казахстане вступили в силу изменения в правила въезда иностранцев в страну

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«Газета.Ru»

В Казахстане 27 января вступили в силу изменения в правила въезда иностранцев в страну, отменяющие «визаран» — возможность многократного «обнуления» срока пребывания в стране за счет кратковременного выезда.

Теперь граждане ЕАЭС смогут находиться в республике не более 90 суток в течение 180 дней, другие иностранцы — не более 30 суток, но также максимум 90 дней за полгода.

Ранее таких ограничений не было, иностранцы потеряли возможность многократно обновлять сроки пребывания, выезжая на короткое время за пределы страны и въезжая вновь.

В Казахстане также ограничили продажи автомобилей Kia россиянам. Неофициально установлены «квоты» и для граждан Казахстана — не более одной машины в год на человека. При этом россияне пользуются «схемой» с посредником — гражданином Казахстана. Услуга стоит около 100 тыс. руб.

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