Нуланд заявила о работе с ООН ради ускорения поставок зерна и удобрений из России и с Украины

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила об активной работе с ООН ради ускорения поставок зерна и удобрений из России и с Украины, сообщает ТАСС.

«Мы, как вы знаете, работаем на всех уровнях со Всемирной продовольственной программой [ООН] с тем, чтобы ускорить поставки как продовольствия, так и удобрений в страны, которые в обычных условиях были бы потребителями продукции Украины и, откровенно говоря, России», — заявила Нуланд на слушаниях в сенате.

Она объяснила необходимость этого тем, что странам — контрагентам России и Украины вскоре необходимо начинать посевную для урожая в этом году и предотвращения всемирного голода.

Ранее посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что единственное судно с российскими удобрениями, направленное в Малави безвозмездно, так и не дошло до этой страны за почти пять месяцев.