Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МВФ изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета финпомощи

МВФ прорабатывает возможность выдаче Украине многолетнего пакета помощи на сумму $16 млрд

close
100%
Yuri Gripas/Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета финансовой помощи на сумму до $16 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

В материале говорится, что осуществление такой поддержки зависит от ряда условий, включая одобрение с G7 и согласование пакета помощи с финансовыми донорами и кредиторами Украины, которые обеспечат долговую устойчивость страны.

По словам источников, в случае одобрения программа поддержки, рассчитанная на три-четыре года общей стоимостью от $14 млрд до $16 млрд, предполагает выделение от $5 до $7 млрд в первый год.

В статье сообщается, что план может быть согласован к концу марта текущего года, а первый транш в лучшем случае поступит в апреле.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна рассчитывает получить в 2023 году порядка $8 млрд от МВФ в целях восполнения дефицита госбюджета.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть