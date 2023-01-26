МВФ изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета финпомощи

Международный валютный фонд (МВФ) изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета финансовой помощи на сумму до $16 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

В материале говорится, что осуществление такой поддержки зависит от ряда условий, включая одобрение с G7 и согласование пакета помощи с финансовыми донорами и кредиторами Украины, которые обеспечат долговую устойчивость страны.

По словам источников, в случае одобрения программа поддержки, рассчитанная на три-четыре года общей стоимостью от $14 млрд до $16 млрд, предполагает выделение от $5 до $7 млрд в первый год.

В статье сообщается, что план может быть согласован к концу марта текущего года, а первый транш в лучшем случае поступит в апреле.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна рассчитывает получить в 2023 году порядка $8 млрд от МВФ в целях восполнения дефицита госбюджета.