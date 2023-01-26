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Глава регулятора ФРГ Мюллер: немцы на прошлой неделе сэкономили слишком мало газа

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Hannibal Hanschke/Reuters

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил в своем аккаунте в Twitter, что граждане и промышленные компании в Германии сэкономили на прошлой неделе слишком мало газа, несмотря на достаточно заполненные хранилища, он призвал больше экономить.

Он связал такой расход топлива с низкой температурой в стране.

«В третью календарную неделю мы экономим [слишком] мало газа из-за температуры», — написал Мюллер.

Глава регулятора уточнил, что в промышленности снизилось потребление всего на 10%, при этом на предыдущей неделе этот показатель составлял -34%. Частное потребление снизилось на 9% (-34% на прошлой неделе).

В целом потребление газа за данную неделю составило -9,4%, неделей ранее показатель составлял -34%.

«Несмотря на хорошо заполненные хранилища газа и важные новые терминалы СПГ нам нужна экономия в 20% на зиму 23/24», — заключил он.

Ранее Bloomberg писал, что Минэкономики Германии планирует заместить газ из России к 2026 году.

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