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Reuters: IKEA компенсирует уход с российского рынка с помощью стран Балтии

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Антон Денисов/РИА «Новости»

IKEA использует больше древесины из Швеции и стран Балтии, чтобы компенсировать отсутствие поставок из России и Белоруссии, от которых компания отказалась из-за конфликта на Украине, пишет Reuters.

«Нам удалось заменить эти объемы в других странах на очень горячем рынке древесины», — сказал представитель компании.

Швеция, страны Балтии, Польша и Германия входят в число стран, в которых ИКЕА увеличила объем поставок древесины в результате войны на Украине, отметил он.

Ранее сообщалось, что сделку по продаже заводов шведского ретейлера IKEA в России планируют закрыть в первой половине 2023 года. Однако для ее завершения необходимо будет получить соответствующее разрешение со стороны правительства.

При этом в подразделении не стали уточнять, какие именно потенциальные покупатели в настоящее время претендуют на российские активы шведского ретейлера. На российском рынке IKEA владеет несколькими заводами, в том числе в Новгородской и Ленинградской областях.

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