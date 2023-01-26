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Евросоюз рассматривает возможность инвестирования конфискованных активов России

Bloomberg: ЕС видит основания для отправки $36,8 млрд активов РФ на восстановление Украины

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Vadim Ghirda/AP

Евросоюз (ЕС) видит правовые основания для использования арестованных активов Банка России на восстановления Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Государствам-членам Европейского Союза сообщили, что блок имеет законные полномочия временно использовать активы российского центрального банка на сумму не менее 33,8 млрд евро (36,8 млрд долларов США) для оплаты восстановления Украины», — пишет агентство со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Юридическая служба Совета ЕС сообщила дипломатам, что такой план юридически осуществим, но только в том случае, если активы не конфискуют и будут соблюдены определенные условия. Главное из условий это гарантии того, что основная сумма и проценты будут возвращены России «в какой-то момент».

По оценкам экспертов, замороженные за границей активы российского Центробанка составляют около $300 млрд. По данным европейских официальных лиц, около $4,14 млрд из них находятся на депозитах в ЕС, пишет Bloomberg.

Ранее в российским Минфине заявили, что среди западных государств пока нет единой позиции касательно вопроса изъятия активов России, однако в дальнейшем такое может произойти.

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