ЕС продолжает обсуждать с G7 введение лимита цен на нефтепродукты из РФ

Евросоюз продолжает обсуждать с G7 введение лимита цен на нефтепродукты из России. Об этом журналистам сообщил представитель пресс-службы ЕК, передает РИА Новости.

По его словам, потолок цен на нефтепродукты может вступить в силу 5 февраля.

В министерстве финансов Соединенных Штатов заявили, что представители коалиции западных стран, которые участвуют в политике потолка цен на доставляемые по морю российские сырую нефть и продукты из нее, договорились с необходимостью ввести два отдельных потолка цен на нефтепродукты Российской Федерации в зависимости от их категории.

В ведомстве подчеркнули, что заместители министров согласились с подходом к переработанным продуктам, в рамках которого будут введены два отдельных потолка в дополнение к потолку цен на сырую нефть.

Первый потолок будет относится к дизельному топливу или бензину, а второй к продуктам, которые торгуются со скидкой по отношению к сырой нефти, например к мазуту, говорится в заявлении минфина США.