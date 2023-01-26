«Укрэнерго»: энергообъекты в южном, центральном и юго-западном регионах повреждены

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила в своем Telegram-канале, что в стране повреждены энергообъекты в центральном, южном и юго-западном регионах, а также уничтожено основное высоковольтное оборудование одного из энергообъектов.

«Есть попадания и повреждения оборудования в южном, центральном, юго-западных регионах. В Днепровском регионе на одном из энергообъектов основное высоковольтное оборудование уничтожено», — сообщила компания.

В пресс-службе добавили, что в системе образовался значительный дефицит электроэнергии, и до всех регионов доведены лимиты потребления электроэнергии.

Ранее крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЭК сообщала, что три украинской области — Киевская, Одесская и Днепропетровская — перешли на стабилизационное отключение электроэнергии. До этого в компании сообщили, что в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях введены новые лимиты энергопотребления.