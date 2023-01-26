Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

РИА Новости сообщили, что купюры в 5000 рублей более востребованы, чем 1000

close
100%
Depositphotos

Купюры номиналом в 5 тыс. руб. четвертый год подряд опережают купюры в 1 тыс. руб. по удельному весу в общем количестве банкнот. Об этом написало агентство РИА Новости на основе анализа данных Банка России.

Как пишет агентство, по итогам 2022 года доля купюр достоинством 5 тыс. руб. выросла до 37% с 33% от всех банкнот, а доля купюр в 1 тыс. руб., напротив, уменьшилась — до 20% с 22%.

В соответствии с данными регулятора, тренд на преобладание пятитысячных банкнот над однотысячными продолжается с 2019 года. В тот год доли обеих купюр в общем количестве банкнот практически сравнялись, составив 26% и 25% соответственно. До тех пор доля тысячной купюры превалировала над пятитысячной.

В первой половине января пресс-служба российского Центробанка сообщила, что объем наличных денег в обращении в России на 1 января составил рекордные 16,3 трлн руб.

Ранее на этой неделе на сайте Change.org появилась шуточная петиция, в которой Банк России призвали заменить рубль как национальную валюту РФ на «гемы» из мобильной онлайн-игры Brawl Stars.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть