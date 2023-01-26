РИА Новости сообщили, что купюры в 5000 рублей более востребованы, чем 1000

Купюры номиналом в 5 тыс. руб. четвертый год подряд опережают купюры в 1 тыс. руб. по удельному весу в общем количестве банкнот. Об этом написало агентство РИА Новости на основе анализа данных Банка России.

Как пишет агентство, по итогам 2022 года доля купюр достоинством 5 тыс. руб. выросла до 37% с 33% от всех банкнот, а доля купюр в 1 тыс. руб., напротив, уменьшилась — до 20% с 22%.

В соответствии с данными регулятора, тренд на преобладание пятитысячных банкнот над однотысячными продолжается с 2019 года. В тот год доли обеих купюр в общем количестве банкнот практически сравнялись, составив 26% и 25% соответственно. До тех пор доля тысячной купюры превалировала над пятитысячной.

В первой половине января пресс-служба российского Центробанка сообщила, что объем наличных денег в обращении в России на 1 января составил рекордные 16,3 трлн руб.

Ранее на этой неделе на сайте Change.org появилась шуточная петиция, в которой Банк России призвали заменить рубль как национальную валюту РФ на «гемы» из мобильной онлайн-игры Brawl Stars.