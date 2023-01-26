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Стабилизационные отключения света введены в трех областях Украины

Компания ДТЭК заявила об отключении света в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях

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Depositphotos

Три украинской области — Киевская, Днепропетровская и Одесская — перешли на стабилизационное отключение электроэнергии. Об этом на своем сайте сообщила крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЭК.

В Одесской области введены экстренные отключения света с полуночи до утра. Свет в домах жителей этого украинского региона появляется лишь на шесть часов в день

«Лимиты потребления электроэнергии в Одесской области, что предоставил НЭК «Укрэнерго», позволяют применять графики стабилизационных отключений с 07.00 (08.00 мск) 26 января. При этом с 00.00 (01.00 мск) до 07.00 (08.00 мск) будут продолжаться экстренные отключения», — сообщается на сайте филиала ДТЭК в Одесской области.

Компания уточнила, что в Киевской и Днепропетровской областях Украины речь идет о стабилизационных, а не экстренных отключениях света.

ДТЭК ранее сообщала, что в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях введены новые лимиты энергопотребления.

Холдинг ранее заявлял о переходе на импорт электроэнергии из европейских стран. Таким образом ДТЭК намерена улучшить ситуацию в системе энергоснабжения Украины.

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