GIE: объемы газа в европейских подземных хранилищах опустились ниже 78%

По состоянию на конец января, объемы запасов газа в подземных хранилищах европейских стран опустились ниже отметки 78% от суммарной вместимости подземных резервуаров (ПХГ). При этом данный показатель остается стабильно на историческом максимуме для середины отопительного сезона из-за благоприятных погодных условий в регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

«Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 78% и стабильно остаются на историческом максимуме для данного времени года за счет благоприятной погоды <....> При этом заявки на транзит российского газа через территорию Украины остаются на сниженном уровне, упав с начала января на 44%», — говорится в материале.

В то же время отбор топлива из подземных хранилищ к концу первого месяца 2023 года по-прежнему остается на уровне середины декабря 2022-го. Отбор газа из ПХГ стран ЕС 22 января составил 616 млн кубометров (минимальный показатель для этого дня с 2014 года), в то время как закачка в них -— 27 млн кубов. При этом потепление на этой неделе может изменить баланс, заключается в статье.

25 января аналитики Gas Infrastructure Europe (GIE) представили статистические данные, согласно которым отбор газа из хранилищ в Европе дошел до максимальных значений с середины декабря 2022 года. Отбор из ПХГ достиг максимума с середины декабря 2022 года, составив 766,5 млн кубометров, в то время как закачка в них оказалась на уровне 11 млн кубов.