Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вице-спикер парламента Кадыров: Узбекистан прорабатывает соглашение по газу с Россией

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Вице-спикер законодательной палаты Узбекистана Алишер Кадыров сообщил, что республика в настоящее время прорабатывает многостороннее соглашение по газу с Российской Федерацией. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

24 января глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли. На следующий день министерство энергетики республики сообщило, что документ предполагает транзит газа из России по газопроводу «Средняя Азия - Центр» через территорию Казахстана.

Кадыров уточнил, что подробная информация по многостороннему соглашению с Россией будет предоставлено, когда оно будет доработано. Политик отметил, что это этикет, а не какой-то секрет.

Вице-спикер также сообщил, что обсудил с министрами энергетики и иностранных дел Узбекистана детали дорожной карты, подписанной с российской компаний. Кадыров подчеркнул, что эта работу не вредит национальным интересам Узбекистана, но приносит пользу.

28 ноября прошлого года на переговорах в Москве президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсуждали создание «тройственного газового союза», который помог бы координировать действия при транспортировке российского газа по территориям республик. В тот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщал, что Путин на встрече с ним поднимал вопрос создания «тройственного союза». Он подчеркнул, что казахстанской стороне необходимо «вникнуть в тему», чтобы прийти к нужным результатам.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть