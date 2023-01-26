Вице-спикер парламента Кадыров: Узбекистан прорабатывает соглашение по газу с Россией

Вице-спикер законодательной палаты Узбекистана Алишер Кадыров сообщил, что республика в настоящее время прорабатывает многостороннее соглашение по газу с Российской Федерацией. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

24 января глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли. На следующий день министерство энергетики республики сообщило, что документ предполагает транзит газа из России по газопроводу «Средняя Азия - Центр» через территорию Казахстана.

Кадыров уточнил, что подробная информация по многостороннему соглашению с Россией будет предоставлено, когда оно будет доработано. Политик отметил, что это этикет, а не какой-то секрет.

Вице-спикер также сообщил, что обсудил с министрами энергетики и иностранных дел Узбекистана детали дорожной карты, подписанной с российской компаний. Кадыров подчеркнул, что эта работу не вредит национальным интересам Узбекистана, но приносит пользу.

28 ноября прошлого года на переговорах в Москве президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсуждали создание «тройственного газового союза», который помог бы координировать действия при транспортировке российского газа по территориям республик. В тот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщал, что Путин на встрече с ним поднимал вопрос создания «тройственного союза». Он подчеркнул, что казахстанской стороне необходимо «вникнуть в тему», чтобы прийти к нужным результатам.