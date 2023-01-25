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ООН сообщила о сокращении ВВП Украины на треть

ООН: ВВП Украины сократился на 30% в 2022 году на фоне спецоперации России

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ООН опубликовала подготовленный Всемирным Банком доклад «Мировое экономическое положение и перспективы», согласно которому в 2022 году ВВП Украины снизился на более 30%.

Причиной экономического спада названо уничтожение физической инфраструктуры, сбои в производственной и торговой деятельности, значительное сокращение рабочей силы и миграция населения.

В докладе подчеркивается, что восстановление страны после спецоперации потребует «огромных вложений».

Мировая экономика из-за начала спецоперации за год сократилась на 1,9%. Для смягчения социальных последствий в ООН призывают страны к одновременному ужесточению кредитно-денежной политики, посредством укрепления налоговой дисциплины, в том числе посредством цифровизации, и предоставлению населению скидок на оплату коммунальных услуг, снижению налогов на потребление и/или таможенных пошлин.

Ранее бывший советник Зеленского Олег Соскин заявил, что экономика Украины будет в стагнации до 2034 года.

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