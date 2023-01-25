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Минпромторг прокомментировал возможный уход из РФ поставщика POS-терминалов

В Минпромторге заявили, что в России есть свои поставщики платежных терминалов взамен Ingenico

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Минпромторг прокомментировал сообщения СМИ о возможном уходе с российского рынка одного из крупнейших поставщиков платежных терминалов Ingenico. Ответ размещен в Telegram-канале ведомства.

«На российском рынке представлен ряд крупных поставщиков контрольно-кассовой техники, в том числе терминалов для безналичной оплаты. Это, например, компании ООО «ИНПАС КОМПАНИ», ООО «АТОЛ», АО «ШТРИХ-М», — говорится в сообщении.

Отмечается, что действующие предприятия имеют достаточный запас техники, чтобы обеспечить рынок оборудованием для расчетов картами.

В Минпромторге добавили, что причин для нагнетания обстановки на рынке контрольно-кассовой техники не выявлено, проблем с наличием продукции на складах нет.

Там также напомнили, что совместно с Банком России и другими банковскими организациями участвуют в рабочей группе по вопросам обеспечения технологического суверенитета финансового рынка.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило о том, что в начале марта 2023 года российский рынок может покинуть крупнейший поставщик платежных терминалов для приема банковских карт — компания Ingenico. Отмечается, что к началу апреля руководство фирмы планирует прекратить поддержку POS-терминалов в стране. Доля Ingenico в сегменте платежных терминалов в России составляет около 50%.

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