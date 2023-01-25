Доля импортной мебели в России за 2022 год сократилась с 41% до 25%

На российском рынке доля импортной мебели сократилась с 41% до 25% в 2022 году. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.

Отмечается, что объем собственного российского производства в натуральном выражении остался на уровне 2021 года, а в денежном выражении вырос на 15%.

В 2022 году в России произвели мебели на 356 млрд руб., что на 15,2% больше показателя 2021 года и на 58% — 2019 года. Объем выпуска продукции в натуральном выражении остался на уровне 2021 года.

В начале декабря «Российская газета» сообщила, что в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности предложили запретить ввозить на территорию России фанеру, мебель и упаковку из «недружественных» стран.

В первой половине января газета «Известия» со ссылкой на заявление международного подразделения шведского ритейлера IKEA сообщила о планах закрыть сделку по продаже всех заводов компании в России в первой половине 2023 года. Для завершения необходимо получить разрешение со стороны правительства.