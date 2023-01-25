Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Доля импортной мебели в России за 2022 год сократилась с 41% до 25%

close
100%
Ikea

На российском рынке доля импортной мебели сократилась с 41% до 25% в 2022 году. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.

Отмечается, что объем собственного российского производства в натуральном выражении остался на уровне 2021 года, а в денежном выражении вырос на 15%.

В 2022 году в России произвели мебели на 356 млрд руб., что на 15,2% больше показателя 2021 года и на 58% — 2019 года. Объем выпуска продукции в натуральном выражении остался на уровне 2021 года.

В начале декабря «Российская газета» сообщила, что в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности предложили запретить ввозить на территорию России фанеру, мебель и упаковку из «недружественных» стран.

В первой половине января газета «Известия» со ссылкой на заявление международного подразделения шведского ритейлера IKEA сообщила о планах закрыть сделку по продаже всех заводов компании в России в первой половине 2023 года. Для завершения необходимо получить разрешение со стороны правительства.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть