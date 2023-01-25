В Минфине заявили, что госдолг России достиг отметки в 22,8 трлн рублей в 2022 году

Совокупный размер внутреннего и внешнего госдолга России по итогам прошлого года достиг отметки в 22,8 трлн рублей. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на сообщение от представителя Минфина.

Общая сумма внутреннего и внешнего государственного долга России за 2022 год выросла до 22,8 трлн рублей по сравнению с 20,9 трлн по итогам 2021 года. Всего же за весь год на обслуживание долга было израсходовано 1,33 трлн рублей, что составляет 4% от всех расходов федерального бюджета. В 2021 году на обслуживание потратили 1,084 трлн рублей.

В Минфине указали, что к 1 января 2023 года внутренний госдолг был на уровне 18,781 трлн рублей, а внешний — 4,039 трлн рублей.

В конце ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о снижении госдолга на четверть впервые за девять месяцев. По словам председателя правительства, доходы бюджета за период с января по сентябрь 2022 года увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

До этого российская Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. На 2023 год запланированы доходы казны в размере 26,13 трлн рублей, расходы — 29,056 трлн рублей. В 2024 году федеральный бюджет должен получить в соответствии с проектом 27,24 трлн рублей, в 2025 году — 27,98 трлн. Траты казны в 2024 и 2025 годах составят соответственно 29,43 трлн и 29,24 трлн рублей.