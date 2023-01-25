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РБК: из России в марте может уйти крупнейший поставщик платежных терминалов Ingenico

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Depositphotos

В начале марта 2023 года российский рынок может покинуть крупнейший поставщик платежных терминалов для приема банковских карт — компания Ingenico. К началу апреля руководство фирмы планирует прекратить поддержку POS-терминалов в стране, сообщает РБК со ссылкой на источники.

«Один из крупнейших производителей терминалов для приема карт к оплате — компания Ingenico — может уйти из России в марте 2023 года, рассказали РБК три источника на платежном рынке. компания планирует уйти из России 1 марта, контракты с сотрудниками в стране действуют до 15 февраля. Техническую поддержку POS-терминалов компания планирует осуществлять до конца марта», — говорится в материале.

Уход крупного игрока может негативно сказаться на российском рынке платежных терминалов. Доля Ingenico в данном сегменте составляет около 50%. Ряд крупнейших российских банков активно пользуются услугами зарубежного поставщика. К числу таких финансовых организаций относятся ВТБ, «Сбербанк» и «Промсвязьбанк», заключается в статье.

28 октября РБК со ссылкой на источники сообщил, что два крупных российских банка изучают перспективу установки POS-терминалов для приема карт платежной системы «Мир» в так называемых «дружественных» странах. Одна из кредитных организаций рассматривает вариант работы на территории Турции, а вторая — в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

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