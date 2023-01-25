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В ЦРЭ заявили, что мировой рынок топлива на фоне эмбарго ЕС перестроится минимум за полгода

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Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Мировые рынки топлива смогут перестроиться после введения эмбарго Евросоюза (ЕС) в отношении нефтепродуктов из России как минимум за шесть месяцев. Об этом РИА Новости заявили в Центре развития энергетики (ЦРЭ).

«Для перестройки рынков потребуется минимум полгода, поэтому этим летом ситуация на топливных рынках во всем мире, вероятно, будет напряженной», — отметили эксперты ЦРЭ.

В ЦРЭ добавили, что новые направления поставок будут формироваться по тому же сценарию, что и с нефтью.

Эксперты ЦРЭ пояснили, что Россия сможет перестроить поставки дизтоплива на Ближний Восток и в Азию. Европа же будет закупаться у США, и также на Ближнем Востоке.

21 января Минфин США сообщил, что коалиция западных стран (Евросоюз, страны G7 и Австралия) согласовала введение двух потолков цен на российские нефтепродукты. Один будет действовать для продукции, которая торгуется с премией к нефти (дизельное топливо, газойль), второй — для продукции, которая торгуется с дисконтом к нефти (мазут).

До этого агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник, знакомый с планами российских властей сообщило, что российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ожидают падения производства на 15% из-за европейского эмбарго на нефтепродукты, которое вступит в силу 5 февраля.

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