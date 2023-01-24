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Европа снизила потребление газа на 20% благодаря усилиям граждан и бизнеса, это больше цели

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Еврокомиссия в своем Twitter сообщила, что Европа сократила потребление газа на 20% в последние месяцы по сравнению со средними пятилетними показателями. Как уточняется в сообщении, это стало возможным благодаря усилиям и граждан, и бизнеса стран Евросоюза. Еврокомиссия уточнила, что показатель в 20% значительно превышает целевой показатель в 15%. Об этом пишет РИА Новости.

20 июля 2022 года Еврокомиссия призвала страны Европы добровольно сократить потребление газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Показатели сравниваются со средними значениями за предыдущие пять лет.

Как сообщала «Газета.Ru», Еврокомиссия выступила с такой инициативой из опасений, что Россия может полностью прекратить поставки. Это соответствует 45 млрд кубометров газа.

Правила вступили в силу в августе прошлого года, действуют в течение 12 месяцев и могут быть продлены. В соответствии с ними, все государства Евросоюза должны будут в обязательном порядке снизить потребление газа, если совет Европы объявит так называемое «предупреждение союза».

Некоторые страны Европы в прошлом году не поддержали инициативу Еврокомиссии. Официально против нее выступили Испания, Греция и Португалия. Однако в действительности озабоченность выразили как минимум 12 стран ЕС, в том числе Италия, Польша и Венгрия, сообщало агентство Reuters.

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