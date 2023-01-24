Премьер Украины Шмыгаль заявил о наличии запасов газа для завершения отопительного сезона

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства, что в стране сформированы резервы газа, достаточные для того, чтобы завершить отопительный сезон. Видеозапись выступления опубликована в его Telegram-канале.

«У нас достаточно ресурсов для продолжения и завершения отопительного сезона в нормальном режиме. В газохранилищах хранится около 11 млрд кубов газа, а на складах — почти 1,2 млн тонн угля», — cказал Шмыгаль.

Премьер также отметил, что кабмин разрешил компании «Нафтогаз Украины» привлечь грант от Европейского банка реконструкции и развития на сумму почти €189 млн, чтобы импортировать дополнительные объемы топлива.

Ранее бывшему главе правления компании «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву предъявили обвинения в растрате — в 2018 году он неоправданно выписал себе премию в $10 млн, оформленную как награда за положительное для украинской стороны решение в тяжбе с «Газпромом».